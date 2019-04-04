Группа кораблей НАТО вошла в Грузию и Украину: видеорепортаж с борта корабля

Цель учений – демонстрация того, что военно-морская группа НАТО способна проводить операции «везде, где это необходимо».

Шесть кораблей НАТО начали 120-дневные учения в Черном море с участием кораблей Украины и Грузии. Цель учений - продемонстрировать возможности НАТО на море.

Об этом заявил коммандующий Второй постоянной военно-морской группой НАТО коммодор Боудевин Бутс проекту «Пограничная ZONA».

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"Вторая постоянная военно-морская группа НАТО состоит в данный момент из шести кораблей. Группа теперь проводит в регионе больше времени, чем раньше. Около 120 дней. Наша цель – продемонстрировать возможности НАТО на море. Мы проводим учения и работаем вместе с союзниками и партнерами НАТО в регионе, чтобы поддерживать очень высокий уровень боеготовности", - заявил Бутс.

Он рассказал, что цель учений – демонстрация того, что военно-морская группа НАТО способна проводить операции "везде, где это необходимо".

"Это наша обязанность в рамках Альянса. Мы не находимся здесь, чтобы подливать масло в какие-то конфликты. Мы проводим учения в водах, где у нас меньше опыта. Поэтому мы здесь. Мы сотрудничаем и координируем действия с нашими союзниками и партнерами в регионе", - заявил Бутс.