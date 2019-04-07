Благовещение 2019: история, традиции и приметы праздника (видео)

Каждый год 7 апреля православные христиане празднуют Благовещение.

День, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии благую весть. Он порадовал новостью, что она будет Матерью Божией, непорочно начав сына от Святого Духа.

Одним из символов Благовещения являються белые голуби в голубом небе, которые олицетворяют благую весть.

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На Благовещение нельзя тяжело работать, убивать животных, веселиться и проводить шумные забавы. Однако, если праздник выпадает в период Пасхального поста, то он в этот день частично ослабляется. Верующим можно есть рыбу, употреблять в пищу растительное масло и выпить немного красного вина.

По поверьям, если в этот день шел дождь, готовились к урожаю жита, если гроза – родят орехи. Также на Благовещение зимние холода окончательно уходят, а весна вступает в полную силу.