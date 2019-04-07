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Благовещение 2019: история, традиции и приметы праздника (видео)

09:00, 07 апреля 2019
Общество
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День, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии благую весть. Он порадовал новостью, что она будет Матерью Божией, непорочно начав сына от Святого Духа.

Одним из символов Благовещения являються белые голуби в голубом небе, которые олицетворяют благую весть.

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На Благовещение нельзя тяжело работать, убивать животных, веселиться и проводить шумные забавы. Однако, если праздник выпадает в период Пасхального поста, то он в этот день частично ослабляется. Верующим можно есть рыбу, употреблять в пищу растительное масло и выпить немного красного вина.

По поверьям, если в этот день шел дождь, готовились к урожаю жита, если гроза – родят орехи. Также на Благовещение зимние холода окончательно уходят, а весна вступает в полную силу.

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Теги: #праздник#Великий пост#традиции