Страстная неделя 2019: когда начинается, что нельзя есть и делать перед Пасхой

Так как Пасха в 2019 году приходится на 28 апреля, Страстная неделя продлится на протяжении всей недели перед ней - с 22 по 27 апреля.

Страстной называется седьмая неделя Великого поста, которая передует главному церковному празднику - Пасхе. УНИАН расскажет, что можно есть и делать в эти дни.

Что такое Страстная неделя

Страстной называется седьмая неделя Великого поста. На протяжении этих дней верующие вспоминают о страданиях Иисуса Христа, его распятии на кресте, смерти и воскрешении.

На протяжении всей Страстной недели верующие стараются не ссорится, не обижаться, а свободное время проводят в духовных размышлениях и молитвах. Кроме того, они обязательно посещают богослужения в храмах.

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Когда Страстная неделя в 2019 году

В этом году Страстная неделя начинается в понедельник, 22 апреля, и закончится 27 числа. Это - период подготовки к Пасхе, которая в 2019-м приходится на 28 апреля.

Что означает каждый день Страстной недели

Великий понедельник - начало самого строгого поста. В этот день церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа, которого продали родные братья. Также приводится проклятие Иисусом Христом греховной смоковницы.

Во второй день Страстной седмицы - Великий вторник - в церкви читают притчи о десяти девах, о верном и неверном рабах и о Страшном суде.

Великая среда - день воспоминаний об Иуде Искариоте, предавшем Христа за тридцать сребреников, и о грешнице, которая подготовила Христа к погребению, совершив обряд помазания.

В Чистый четверг вспоминают тайную вечерю. Пришедшие в храм стоят во время службы, на которой вспоминают страдания Христа, с зажженными свечами. Их не гасят до возвращения домой. В этот день принято убирать в доме. Делать уборку после Чистого четверга – плохая примета.

Страстная Пятница - в этот день Иисус Христос умер в муках на кресте. Из алтаря выносят плащаницу.

Великая суббота - этим днем заканчивается Великий пост. На богослужении говорят о погребении Христа. Главная служба начинается вечером в субботу, после чего верующие встречают Пасху.

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Страстная неделя 2019: что можно и нельзя делать

Это - самый трудный период для тех, кто придерживается поста, ведь в эти дни он самый строгий. Важно помнить, что речь идет не только о еде, а и духовных ограничениях. Необходимо покаяться в грехах, избавиться от дурных помыслов.

Рекомендуется провести Страстную неделю не в суете, а помогать ближним и молиться.

Что можно есть в Страстную неделю

Так, в Великий понедельник можно есть только хлеб, фрукты и овощи, а также пить компот. То же касается и Великого вторника, среды и четверга - рекомендуется сырая пища без масла. В Страстную пятницу следует воздержаться от еды до окончания церковной службы - до момента выноса плащаницы. В субботу накануне Пасхи можно горячую пищу с растительным маслом.

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