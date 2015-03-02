Милиция не нашла взрывчатку в аэропорту "Львов"

11:11, 02 марта 2015
Общество
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В международном аэропорту "Львов" им. Д. Галицкого специалисты завершили обследование помещений и территории: взрывчатки и взрывоопасных предметов не выявлено.

На время обследования из аэропорта были эвакуированы 20 работников и 25 пассажиров / telegraf.com.ua

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Львовской области.

Отмечается, что на время обследования из аэропорта были эвакуированы 20 работников и 25 пассажиров.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Проводятся мероприятия по установлению личности анонима.

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Согласно сообщению, сегодня в международном аэропорту "Львов" усилены меры безопасности, ограничен въезд транспортных средств. Кроме того, проводится тщательный досмотр багажа и личных вещей пассажиров.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 07.00 на телефон оперативной линии "102" поступило анонимное сообщение о закладке взрывчатки в международном аэропорту "Львов". Неизвестный сказал, что взрыв произойдет в 22.00. Никаких требований, которые могли бы предотвратить взрыв, аноним не предъявлял.

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