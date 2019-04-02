Как обвешивают на рынках: журналисты провели эксперимент с переодетым в бабушку "агентом" (видео)

"Агент" программы перевоплотился в бабушку, чтобы раскрыть обман на столичных рынках. А Киевлянка Анна подсказала "бабушке", где находятся нечестные продацы.

Обманывают на выборах – обманывают и в жизни. Но с единственным отличием: политики воруют наши голоса, а на рынках воруют наши граммы. А в итоге и те, и другие воруют наши деньги.

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Как происходит обман на весах самых популярных рынков столицы и возможно ли как-то побороть недовес, рассказали журналисты программы "Гроші".

"Агент" программы перевоплотился в бабушку, чтобы раскрыть обман на столичных рынках. А Киевлянка Анна подсказала "бабушке", где находятся нечестные продацы.

Анна сталкивается с недовесом постоянно. Нелегальная палатка с продуктами возле дороги. Покупаем грибы на 20 грн. Масса - 550 грамм. Анна сразу идет проверять на "честных" весах - 480 грамм. На точке с палаткой не добавили почти 100 г. Представьте, сколько продавец с палатки может заработать за день.

Теперь, сделать покупку на точке с палаткой решил переодетый инспектор программы. Что из этого получилось смотрите в видео.