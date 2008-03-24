Неизвестный порошок, адресованный Кернесу, испытают на подопытных животных?
Санэпидслужба проводит исследование
|Геннадий КЕРНЕС
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе горсовета, в срочном порядке были эвакуированы сотрудники канцелярии, а также вызваны соответствующие службы МЧС, МВД, аварийно-спасательная служба и санэпидемстанция.
На месте были взяты пробы воздуха, проверен радиационный фон, который оказался нормальным.
Конверт был изъят и направлен на исследование в лабораторию санэпидслужбы. Утром работа канцелярии была приостановлена.
Комментируя ситуацию, заместитель директора департамента делопроизводства горисполкома Виктор РОГОВ сообщил, что на конверте стояла надпись «в канцелярии не раскрывать». В обратном адресе, написанном от руки, значилось – «вул. Сумська, 64, ХОДА». Во время обработки писем порошок через щели конверта высыпался на стол и пол.
Областная санэпидслужба исследует порошок на наличие возбудителя сибирской язвы.
Отвечая на вопрос журналистов, заведующий отделом особо опасных инфекций областной санэпидстанции Лидия ТКАЧЕНКО отметила, что на протяжении последних 5-6 лет было свыше 30 подобных случаев, и ни разу диагноз "сибирская язва" не подтвердился. Этот возбудитель не был выявлен ни разу, а другие возбудители в подобном виде не играют такой эпидемиологической роли.
«Поэтому мы сейчас проведем исследование именно на наличие возбудителя сибирской язвы. Будет сделана бактериоскопическая люминесцентная микроскопия, и если будет обнаружен возбудитель, дальше будем проводить посевы и будем заражать биопробных животных. Тогда выдача окончательного результата затянется, а предварительный экспресс-анализ будет готов уже через час», - сказала Л.ТКАЧЕНКО.