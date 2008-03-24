Неизвестный порошок, адресованный Кернесу, испытают на подопытных животных?

Сегодня в 9.20 во время обработки почтовой корреспонденции в канцелярии исполкома Харьковского городского совета был обнаружен конверт, адресованный секретарю горсовета Геннадию КЕРНЕСУ, с порошком неизвестного происхождения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе горсовета, в срочном порядке были эвакуированы сотрудники канцелярии, а также вызваны соответствующие службы МЧС, МВД, аварийно-спасательная служба и санэпидемстанция.

На месте были взяты пробы воздуха, проверен радиационный фон, который оказался нормальным.

Конверт был изъят и направлен на исследование в лабораторию санэпидслужбы. Утром работа канцелярии была приостановлена.

Комментируя ситуацию, заместитель директора департамента делопроизводства горисполкома Виктор РОГОВ сообщил, что на конверте стояла надпись «в канцелярии не раскрывать». В обратном адресе, написанном от руки, значилось – «вул. Сумська, 64, ХОДА». Во время обработки писем порошок через щели конверта высыпался на стол и пол.

Областная санэпидслужба исследует порошок на наличие возбудителя сибирской язвы.

Отвечая на вопрос журналистов, заведующий отделом особо опасных инфекций областной санэпидстанции Лидия ТКАЧЕНКО отметила, что на протяжении последних 5-6 лет было свыше 30 подобных случаев, и ни разу диагноз "сибирская язва" не подтвердился. Этот возбудитель не был выявлен ни разу, а другие возбудители в подобном виде не играют такой эпидемиологической роли.

«Поэтому мы сейчас проведем исследование именно на наличие возбудителя сибирской язвы. Будет сделана бактериоскопическая люминесцентная микроскопия, и если будет обнаружен возбудитель, дальше будем проводить посевы и будем заражать биопробных животных. Тогда выдача окончательного результата затянется, а предварительный экспресс-анализ будет готов уже через час», - сказала Л.ТКАЧЕНКО.