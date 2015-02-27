В милиции готовятся к возможным массовым беспорядкам в Одесской области

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Эпицентром условных действий определен город Измаил.

"Основной задачей является проверка уровня готовности личного состава органов и подразделений внутренних дел к действиям в сложных и непредсказуемых ситуациях и отработка навыков по локализации и ликвидации групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков в населенном пункте", - говорится в сообщении.

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Согласно оперативного плана к данному мероприятию также привлекаются все территориальные органы внутренних дел юга Одесской области.

Напомним, ранее в городе Чугуев Харьковской области сотрудники СБУ задержали двух вооруженных боевиков, которые могут быть причастны к совершению теракта 22 февраля в Харькове. Они прошли диверсионную подготовку в спецлагере в Ростове-на-Дону.