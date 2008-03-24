Затонувший «Нафтогаз-67» не подает признаков жизни

Украина потребует компенсации в том случае, если виновным в аварии украинского судна в Гонконгском проливе окажется китайский корабль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил министр транспорта и связи, глава межведомственной комиссии по расследованию этого происшествия Иосиф ВИНСКИЙ.

«Безусловно, мы будем действовать в соответствии с международной процедурой, и, безусловно, если там вина будет китайского корабля, то, безусловно, будем соответствующие санкции выставлять. Это однозначно», - сказал он.

Министр отметил, что пока информации о кораблекрушении недостаточно, поскольку украинские специалисты еще не добрались до места аварии. «Информация очень сложная. К примеру, на мой вопрос, как могло случиться, что (произошел) боковой удар – это для меня ключевой вопрос – глава морского департамента Гонконга уклонился от ответа. То есть, вы прекрасно понимаете, что и та сторона ведет себя очень осторожно», - сказал он.

Как сообщил И.ВИНСКИЙ, сегодня рабочая группа Минтранссвязи, которая входит в состав межведомственной комиссии, под руководством первого заместителя министра Виталия ШЕВЧЕНКО вылетит в Гонконг. Официальное расследование аварии ведет Морская администрация Гонконга.

Как отметил министр, аварийно-спасательная операция продолжается, однако украинское судно до сих пор не поднято, в частности, из-за значительной глубины. По имеющимся у И.ВИНСКОГО сведениям, «прослушивание судна безуспешно, ответа с судна водолазы не получили».

И.ВИНСКИЙ также сообщил, что судьба 18 членов экипажа по-прежнему неизвестна.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Южно-Китайском море (Гонконгский пролив) произошло столкновение транспортно-буксирного судна «Нефтегаз-67» (собственник “Черноморнефтегаз», Украина) и балкера «Яохай» (КНР).

На судне "Нефтегаз-67" находилось 25 человек – 24 украинца и один представитель Китая. 7 членов экипажа – один гражданин Китая и 6 украинцев - при столкновении находились на верхней палубе и были подобраны спасателями в открытом море. 18 украинских моряков в настоящее время считаются пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются.