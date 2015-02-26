Оккупанты могут лишить частоты крымскотатарскую радиостанцию

18:09, 26 февраля 2015
Общество
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Пока радиостанция вещает на своей частоте, но к конкурсу не допущена.

Иллюстративная фотография: крымские татары / Фото: УНИАН

Единственная крымскотатарская радиостанция Meydan может лишиться радиочастоты, сообщает QHA.

Вчера в Москве состоялся конкурс на получение права осуществлять вещание с использованием конкретных радиочастот в оккупированном Крыму и Севастополе. 

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Как отметил в комментарии информагентству главный редактор радио Meydan Асан Хайретдинов, пока радиостанция вещает на своей частоте, «но к конкурсу мы тоже не допущены».

На вопрос, могут ли их радиочастоту выставить на конкурс, главред Meydan ответил, что  могут, но этого ещё не сделали.

Напомним, в этом году радиостанции исполнилось 10 лет.

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