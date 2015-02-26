Оккупанты могут лишить частоты крымскотатарскую радиостанцию
18:09, 26 февраля 2015Общество
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Пока радиостанция вещает на своей частоте, но к конкурсу не допущена.
Иллюстративная фотография: крымские татары / Фото: УНИАН
Единственная крымскотатарская радиостанция Meydan может лишиться радиочастоты, сообщает QHA.
Вчера в Москве состоялся конкурс на получение права осуществлять вещание с использованием конкретных радиочастот в оккупированном Крыму и Севастополе.
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Как отметил в комментарии информагентству главный редактор радио Meydan Асан Хайретдинов, пока радиостанция вещает на своей частоте, «но к конкурсу мы тоже не допущены».
На вопрос, могут ли их радиочастоту выставить на конкурс, главред Meydan ответил, что могут, но этого ещё не сделали.
Напомним, в этом году радиостанции исполнилось 10 лет.
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