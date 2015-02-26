В Мелитополе новая странная смерть: вслед за мэром найден мертвым замначальника милиции
13:10, 26 февраля 2015Общество
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Сегодня скончался заместитель начальника, начальник общественной безопасности мелитопольского горотдела милиции Александр Бордюг.
По сегодняшний день Бордюг находился на больничном / Фото: РИА Мелитополь
Известно, что по сегодняшний день он находился на больничном, сообщает РИА Мелитополь.
Умер Бордюг у себя дома в Приазовье. В настоящее время там работает следственно-оперативная группа.
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Александр Бордюг 1968 г.р., в органах МВД работал с 1992 года, был в звании майора.
Эта уже вторая внезапная смерть за последние 2 дня в Мелитополе.
Вчера, 25 февраля УНИАН сообщал, что мэр Мелитополя обнаружен повешенным в собственном доме.
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