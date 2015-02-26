В Мелитополе новая странная смерть: вслед за мэром найден мертвым замначальника милиции

Известно, что по сегодняшний день он находился на больничном, сообщает РИА Мелитополь.

Умер Бордюг у себя дома в Приазовье. В настоящее время там работает следственно-оперативная группа.

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Александр Бордюг 1968 г.р., в органах МВД работал с 1992 года, был в звании майора.

Эта уже вторая внезапная смерть за последние 2 дня в Мелитополе.

Вчера, 25 февраля УНИАН сообщал, что мэр Мелитополя обнаружен повешенным в собственном доме.