Почти половина украинцев разговаривает с родственниками на украинском - опрос

Преимущественно или только на русском языке общаются 28,1% опрошенных украинцев.

Почти половина (46%) украинцев со своими ближайшими родственниками (родители, бабушки и дедушки, родные братья и сестры) разговаривают преимущественно или только на украинском языке.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Читайте такжеОтношение украинцев к России за год существенно улучшилось – опрос

Отмечается, что из этой группы людей 32,4% разговаривают только на украинском языке.

«В основном или только на русском языке говорят 28,1% украинцев (в том числе, 15,8% разговаривают только на русском языке)», - отметили социологи.

При этом, еще 24,9% украинцев в равной степени разговаривают на украинском и русском языках. На других языках разговаривают 0,2%, не смогли или отказались ответить на вопрос - 0,7%.

Киевский международный институт социологии с 28 февраля по 11 марта провел по заказу клиента всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по четырехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативная для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% - для показателей близких к 25%, 2,9% - для показателей близких к 10%, 2,1% - для показателей близких к 5%.