У посольства РФ в Киеве переселенцы провели пикет против оккупации Крыма

Как передает "Крым.Реалии", участники пикета пришли с плакатами, на которых были запечатлены моменты вторжения российских войск на территорию Крыма, их закрепили на заборе посольства. На плакатах также были надписи – accupant/aggressor.

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Как пояснила одна из организаторов пикета Ольга Скрипник, данная акция приурочена к годовщине вторжения российских войск на территорию полуострова. "Мы требуем, чтобы российские войска покинули Крым, также требуем освобождения политзаключенных и соблюдения прав человека на территории Крыма", – сказала она.

По словам другого организатора пикета Андрея Щекуна, с 23 февраля начинается неделя, посвященная российской аннексии полуострова. Он отметил, что в ближайшее время состоится заседание Кабмина, посвященное этой теме. Также 28 февраля в центре Киева пройдут массовые акции против оккупации Крыма. "Цель нашей акции – вернуть Крым в повестку дня, чтобы тема оккупированного Крыма была приоритетом в СМИ и у власти", – сказал он.

Акция "Крым – это Украина" к годовщине российской аннексии полуострова продлится до 15 марта.