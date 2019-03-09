Лауреаты Шевченковской премии получили награды на Тарасовой горе в Каневе (видео)

Награждали победителей на могиле Кобзаря.

В день рождения поэта Тараса Шевченко на его могиле президент Петр Порошенко отметил лауреатов национальной премии.

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Ею награждают авторов, чьи произведения имеют государствостроительное и нациетворческое значение и поднимают престиж страны, говорится в сюжете ТСН.

Художника-графика Василия Чебаника признали лучшим в номинации "визуальное искусство" за проект "Графика украинского языка". В номинации киноискусства победил Роман Бондарчук с фильмом "Вулкан". Победителем по музыкальному искусству стал главный дирижер симфонического оркестра Владимир Шейко. За театральные достижения наградили режиссера Ростислава Держипольского.

А вот в номинации "публицистика, журналистика" в этом году сразу два победителя – диссидент Богдан Горынь получил награду за эссе-коллаж "Святослав Гординский на фоне эпохи", а Оксана Забужко отказалась от номинации "литература", ибо свой сборник "И снова я влезаю в танк" называет публицистической. "Вот эта книжка, вот этой публицистики писатель на войне - то, что я сделала для моей страны за эти годы, это то, чем я могу отчитаться без всякого лишнего пафоса будет сказано, моему читателю, моему народу и моей стране", - пояснила она.