Из-за хаоса на Керченской переправе в Крыму появился дефицит непродовольственных товаров
В Крыму стал ощущаться дефицит непродовольственных товаров, как в супермаркетах, так и на рынках отсутствует целый ряд продукции.
В частности, ощущается нехватка бытовой химии и детских товаров. Об этом сообщает Крым.Реалии.
Как пояснили предприниматели, проблема с поставками связана с работой Керченской паромной переправы: в первую очередь решением властей на полуостров идут фуры с продовольствием. Остальные товары «ждут» своей очереди на паром.
«Шампуни, средства для мытья посуды, вся вот эта бытовая химия, памперсы, стоит на переправе, с той стороны. Там сотни фур. Первым делом пропускают продукты, а это все стоит», – рассказал один из предпринимателей.
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Торговцы при этом уверяют, что неделями ждут, когда переправится заказанный товар. У многих уже закончились запасы и нет ассортимента.
Ранее крымские власти заявили, что во избежание дефицита продовольствия в Крыму, первым делом через пролив со стороны материковой России будут переправлять грузовики с продуктами питания, а также лекарствами.