Антитабачные активисты не смогли повлиять на сокращение детского курения - 5 канал

Эксперты и психологи 5 канала также заявили, что визуализация сигарет в магазинах и киосках не стимулирует детское табакокурение.

За последние 12 лет распространенность детского курения в Украине уменьшилась на 43%, но главной причиной этого стала не борьба с табачными компаниями, которую ведут грантовые общественные организации, а постоянный рост акцизов.

Об этом говорится в программе «Особливий погляд» на 5 канале.

В Украине зарегистрировано около 50 общественных организаций в сфере борьбы с табакокурением. По данным 5 канала, их основной донор - Фонд Майкла Блумберга, который выделил украинским активистам 2,672 млн долларов с 2008 по 2015 год.

Благодаря этим деньгами руководитель ОО «Жизнь» Андрей Скипальский в 2017 году задекларировал 2,8 миллиона гривен дохода. Но когда эффективность украинских борцов с табаком сошла на нет, данные о расходах Фонда и «Жизни» были засекречены.

Крупнейший получатель этих денег - общественная организация «Жизнь» - позиционирует себя как истину в последней инстанции в сфере борьбы с табакокурением, считая, что именно благодаря ей удалось уменьшить количество курильщиков в Украине, отметили эксперты.

«Все исследования, которые проводились в Европе, США, Австралии, подтверждают, что на решение курильщиков покупать табачные изделия или нет влияют не реклама и предупреждения о вреде здоровью, а цена», - заявил 5 каналу Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра.

В 2018 средняя цена за пачку сигарет достигла 32 грн. «Это все из-за постепенного повышения ставки акциза. С 2008 года минимальная ставка акциза на пачку сигарет в Украине выросла более чем в 50 раз - с 36 копеек до 18,56 гривен», - сообщает 5 канал.

«Жизнь» лоббирует принятие двух законопроектов призванных, по их мнению, уменьшить уровень курения среди подростков.

Однако эти законопроекты не принимаются уже три года, а за это время распространенность детского курения в Украине уменьшилась на 43%.

Эксперты и психологи 5 канала также заявили, что визуализация сигарет в магазинах и киосках не стимулирует детское табакокурение, а тот, кто заявляет обратное, как это делает «Жизнь», манипулирует общественным мнением.