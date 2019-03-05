Весной 2019 года повезет пяти знакам Зодиака - прогноз астрологов

Некоторым знакам Зодиака астрологи советуют победить свои страхи. По их словам, весна - благоприятное время для этого.

Астрологи выделили пять знаков Зодиака, которым весной 2019 повезет больше, чем остальным.

Это время года открывает перед людьми новые двери и позволяет закрывать старые. Нужно забывать обиды и настраиваться на изменения, советуют астрологи, передает SlovoFraza.

Овен

Овнам звезды и планеты весной подарят много позитива, хотя в начале этого периода им придется постараться, чтобы не испортить энергетику отрицательными эмоциями. В конце марта звезды сделают Овнов более харизматичными и обаятельными, поэтому представителей Знака будут ждать большие победы в любви. Звезды помогут Овнам избавиться от лишнего мусора в сознании и победить страхи. Люди станут более отзывчивыми по отношению к Овнам, они обретут большую уверенность. Положительные изменения в жизни этих людей ожидаются ближе к апрелю.

Близнецы

Успех ждет амбициозных и целеустремленных представителей этого Знака. Астрологи советуют не плыть по течению. Окружающие люди значительно чаще будут отзывчивы и щедры, но это нельзя оставлять без ответного шага. Настало благоприятное время для расширения влияния во всех сферах жизни. Некоторые проблемы решатся сами собой в апреле и в мае.

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Лев

Звезды помогут Львам повысить свое влияние на окружающих, что поспособствует удаче в делах и в любви. Лекарством от всех возможных бед будет вера в себя и желание двигаться вперед. На горизонте этой весной могут возникнуть новые возможности, которые нельзя упустить. Весна станет для Львов временем позитивных изменений. Давние конфликты разрешатся, появятся новые друзья и новые полезные связи. Астрологи советуют сохранять упорство во всех жизненных сферах.

Скорпион

Эти три месяца весны будут крайне позитивными для Скорпионов. Астрологи рекомендуют Скорпионам избегать стереотипного мышления: предрассудки не позволят решить все свои проблемы максимально быстро, и это единственная опасность, которая может как-то негативно повлиять на их жизнь. В целом весной Скорпионам постоянно будет улыбаться удача.

Козерог

Позитивная энергия звезд и планет поможет Козерогам уже в начале весны нейтрализовать свои страхи, сомнения, негативные эмоции. Эти люди смогут стать более решительными и смелыми, и это обязательно позитивно скажется на любовной и деловой сферах. Многие враги и недоброжелатели сами захотят примирения с Козерогами. В марте, апреле и до середины мая для Козерогов важны хладнокровие и осторожность.

Ранее появился гороскоп на неделю, 4 - 10 марта. Астрологи советуют на этой неделе прислушаться к подсказкам небесных светил.