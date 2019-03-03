В столице "Нацкорпус" устроил марш и требовал наказать "воров военного бюджета" (видео)

В Нацкорпусе заявили, что 3 марта намерены провести акцию "возле имения Свинарчуков-Гладковских".

В центре Киева Нацкорпус устроил акцию и марш "Национальных дружин", посвященную второй годовщине создания организации.

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Об этом сообщает Украинская правда.

"Как заявили в Нацкорпусе, перед маршем активисты вывесили на ТЦ "Глобус" баннер "СвинарчуковПорошенка за решетку" - "как напоминание о том, что при власти находятся воры, которые нагло разворовывают военный бюджет страны", - говорится в сообщении.

По данным Нацкорпуса, участие в марше приняли около тысячи человек, которые прибыли в Киев из 20 областей Украины.

Участники Марша без лозунгов прошли от Майдана Независимости до Косого Капонира на Печерске.

"Там произошло заприсяжение Волынской и Ивано-Франковской ячеек и было объявлено о создании Восточного и Южного районов Нацдружин, которые улучшат работу организации", - сообщили в Нацкорпусі.

Также в Нацкорпусе заявили, что 3 марта намерены провести акцию возле имения Свинарчуков-Гладковских".

"Власть проигнорировала наш первый визит, значит, визитов будет столько, сколько нужно. Методы воздействия будут такими, которые мы сами выберем для установления справедливости", - заявили в организации.