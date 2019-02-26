Данилко объяснил, кто должен поехать на Евровидение 2019 от Украины

Если MARUV отказалась или ее заставили отказаться, то должен ехать исполнитель, который занимает второе место – Freedom jazz, считает Данилко.

В национальном отборе на Евровидение-2019 было много достойных исполнителей, поэтому Украине не стоит отказываться от участия в международном конкурсе в Тель-Авиве. Однако в будущем претендентов на нацотбор необходимо отбирать тщательнее.

Об этом заявил украинский шоумен и продюсер, член жюри национального отбора Андрей Данилко, который пояснил, кто может поехать на Евровидение вместо MARUV, пишет "Обозреватель".

"Я считаю, что не надо отказываться, есть вполне хорошие представители, которые могут поехать. Если MARUV отказалась или ее заставили отказаться, то должен ехать исполнитель, который занимает второе место – Freedom jazz. Если они отказываются, то идем далее, на третьем месте KAZKA, пусть они едут. Если и KAZKA откажется, то беремся за четвертое место и тому подобное", – говорит артист.

По его мнению, участники конкурса не достойны того давления, которое на них оказывается.

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"Люди, которые принимали участие в нацотборе, сами в шоке, я смотрю на них, и мне так жаль. Вспоминаю себя, когда я сидел в костюме Верки Сердючки на пресс-конференции, и мне говорят: "Как вы можете представлять Украину? Это позор". Ребята, представлять Украину может только ее президент, я представляю жанр, который есть в Украине, на музыкальном конкурсе", – пояснил участник Евровидения-2007.

Данилко уверен, что все вопросы о позиции участников нацотбора относительно украинско-российских отношений и гастролей в РФ надо решать до прямых эфиров.

"Если такое время у нас, куча нюансов, пожалуйста, решайте это до конкурса. Решите все, возьмите отпечатки пальцев, сфотографируйте в профиль и анфас, как в СИЗО, пусть анализы сдадут, а потом проводите отборочный тур", – сказал шоумен.

"Мы не спрашиваем, кто у кого родственники, кто где выступает, и если это очень важно, а в наше время – без сомнения важно, то давайте решать это до нацотбора. И пусть выходят исполнители, которые не запятнаны", – добавил он.

Артист также выразил свои эмоции по поводу скандалов, которые затронули нынешний национальный отбор.

"Поскольку мы живем в этой стране, я ничему не удивляюсь. Я, конечно, был шокирован тем, что происходит там. Это было ужасно, но, к сожалению, вот такое время. Могу отвечать только за оценки, которые я ставил, и за комментарии, которые я давал относительно выступлений конкурсантов. А как скандалы оценивать? А как мне надо было оценивать, когда меня сжигали на Майдане? Как это может быть вообще? Я еду представлять страну, а меня уничтожают, как это может быть?", – говорит он.

"Но то, что испортили праздник, испортили финал и устроили 37-й год – это не просто ужасно. Их счастье, что я не устроил там переворот. Пытался как-то спасти ситуацию", – заявил Данилко.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступил против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между «Общественным» и певицей провалились.