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Евровидение 2019: финал национального отбора (видео)

19:00, 23 февраля 2019
Общество
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Сегодня украинцы узнают, кто поедет в этом году на Евровидение \ Фото Tv.ua

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За право представлять Украину в этом году на континентальном песенном конкурсе поборются: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, Freedom Jazz, KAZKA, ANNA MARIA и YUKO.

Откроет финал украинский женский джаз-бэнд Freedom jazz. Дальше будет выступать группа YUKO. Певица MARUV, которая пленила зрителей своей "интеллигентной провокацией" в полуфинале нацотбора, получив от них максимальный балл, выступит под номером 3. Группа Brunettes Shoot Blonde со своим "мультиинструментальным" роялем выступит четвертой. Популярная группа KAZKA, которая покорила жителей многих стран своим хитом "Плакала", выступит на финале предпоследней. Близняшки из дуэта ANNA MARIA, что попали в скандал из-за непризнания российской агрессии, закрывают финал национального отбора.

Песенный конкурс «Евровидение-2019» состоится в мае в Израиле.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение#евровидение нацотбор