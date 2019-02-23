Евровидение 2019: финал национального отбора (видео)

Сегодня Украина определится со своим представителем, который поедет на Евровидение в Израиль.

Начинается финальный этап отбора на песенный конкурс «Евровидение-2019». В финале на сцену выйдут шесть участников.

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За право представлять Украину в этом году на континентальном песенном конкурсе поборются: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, Freedom Jazz, KAZKA, ANNA MARIA и YUKO.

Откроет финал украинский женский джаз-бэнд Freedom jazz. Дальше будет выступать группа YUKO. Певица MARUV, которая пленила зрителей своей "интеллигентной провокацией" в полуфинале нацотбора, получив от них максимальный балл, выступит под номером 3. Группа Brunettes Shoot Blonde со своим "мультиинструментальным" роялем выступит четвертой. Популярная группа KAZKA, которая покорила жителей многих стран своим хитом "Плакала", выступит на финале предпоследней. Близняшки из дуэта ANNA MARIA, что попали в скандал из-за непризнания российской агрессии, закрывают финал национального отбора.

Песенный конкурс «Евровидение-2019» состоится в мае в Израиле.