Кличко встретился с семьями Небесной сотни: мы должны воплотить те изменения, за которые отдали жизнь наши герои

Кличко отметил, что Киев ввел один из лучших пакетов муниципальных социальных гарантий в стране.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с семьями киевлян-Героев Небесной Сотни и участниками Революции достоинства. Кличко отметил, что украинцы - и власть, и гражданское общество - должны воплотить те изменения в стране, за которые отдали жизни Герои Небесной Сотни.

Во время встречи обсудили вопросы и проблемы, с которыми обращаются к столичной власти семьи Героев и киевляне-пострадавшие во время Революции Достоинства. Мэр, в частности, проинформировал о том, как сегодня город помогает им.

Кличко отметил, что столичная власть предоставила 16 квартир семьям Героев Небесной сотни.

«Сегодня на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит 1 семья Героев и 5 киевлян с инвалидностью, полученной во время Революции Достоинства. Но, до конца этого года вопрос жилья для них будет решен, - подчеркнул мэр. - Также Киевским городским советом предоставлено 26 разрешений на разработку проектов землеустройства и отведен в частную собственность 22 земельных участка членам семей киевлян - Героев Небесной Сотни», - отметил Кличко.

Он отметил, что город ввел в оборот один из лучших пакетов муниципальных социальных гарантий в стране. На сегодня предоставляется ежегодная материальная помощь семьям Героев Небесной Сотни; ежемесячная материальная помощь малолетним и несовершеннолетним детям Героев. Члены семей погибших киевлян – Героев Небесной Сотни получают карточки киевлянина, материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг; содействие в первоочередном устройстве детей Героев Небесной Сотни в садик, бесплатное питание детей Героев Небесной Сотни - учащихся 5 -11 классов в школах и оздоровление детей киевлян - Героев Небесной Сотни в возрасте до 18-ти лет в сопровождении одного из родителей.

И город, как подчеркнул мэр столицы, продолжает расширять список льгот. В конце марта на рассмотрение Киевсовета поступит согласованный с членами семей и представителями пострадавших проект решения по корректировке объема городских гарантий.

«Так, это – наименьшее, что мы можем сегодня сделать. И главное – мы должны работать, чтобы реализовать те стремления, с которыми украинцы вышли на Революцию Достоинства. Воплотить те изменения в стране, за которые отдали жизни Герои Небесной Сотни. И за которые до сих пор гибнут наши защитники на Востоке Украины», - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что в прошлом году Киевсовет утвердил проект землеустройства для отвода земельных участков Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни — Музей Революции Достоинства для обустройства и эксплуатации пешеходной зоны, благоустройству и озеленению территории. Также в столице установили 23 мемориальных доски в знак памяти о Героях Небесной Сотни.