Население Украины за прошедший год сократилось на более чем 140 тысяч человек – Госстат
13:03, 17 февраля 2015Общество
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Население Украины без учета Крыма по состоянию на конец 2014 года составляло 42 млн 928 тыс. 900 человек, что на 144 тыс. 182 человек меньше, чем по состоянию на конец 2013 года.
REUTERS
Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.
По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, показатели за 2014 год предварительные и могут быть уточнены.
Количество новорожденных за год составило 465 893 человек, количество умерших - 632 667 человек.
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Миграционный прирост населения за год составил 22 592 человек, в том числе количество прибывших в страны - 542 506 человек, выбывших - 519 914 человек.
Согласно прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения населения до 2030 года население Украины может уменьшиться до 39 млн человек.
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