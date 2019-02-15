СБУ: Мангер, подозреваемый по делу Гандзюк, пытается дискредитировать Службу безопасности

Как отмечает пресс-служба СБУ, в ходе досудебного расследования указанного уголовного производства никаких данных, которые бы свидетельствовали о причастности к преступлению, совершенного в отношении Гандзюк, Доценко или других сотрудников СБ Украины получено не было.

Подозреваемый в уголовном производстве по факту умышленного убийства общественной активистки Екатерины Ганздюк Владислав Мангер пытается дискредитировать Службу безопасности Украины, следователи которой осуществляют досудебное расследование по этому делу.

Об этом заявила пресс-служба СБУ.

«3 февраля 2019 во время судебного рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемый в уголовном производстве по факту умышленного убийства общественной активистки Екатерины Ганздюк Владислав Мангер заявил о якобы причастности к указанному преступлению сотрудника Службы безопасности Украины Даниила Доценко. Утверждение Мангера, которое он ничем не обосновал, является его намерением дискредитировать Службу безопасности Украины. Во время досудебного следствия следователями собрано достаточно данных, которые стали основанием для вручения Мангеру сообщение о подозрении в организации убийства Гандзюк», - сказано в сообщении пресс-службы.

Как отмечает пресс-служба СБУ, в ходе досудебного расследования указанного уголовного производства никаких данных, которые бы свидетельствовали о причастности к преступлению, совершенного в отношении Гандзюк, Доценко или других сотрудников СБ Украины получено не было. Ни одно лицо, в том числе и сам Мангер, с заявлением о совершении преступления по Гандзюк Доценко или любым другим сотрудником в СБУ не обращался.

Служба безопасности считает, что этим заявлением подозреваемый исключительно пытается избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

«Утверждение Мангера будут тщательно проверены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту умышленного убийства Гандзюк, в строгом соответствии с требованиями КПК Украины. В том числе путем проведения судебных психологических экспертиз с использованием компьютерного полиграфа, в случае получения соответствующего согласия от Мангера и других лиц, о причастности к преступлению которых он указывает», - отмечает пресс-служба СБУ.