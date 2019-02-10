Следователи ГБР допросили по делу избиения активистов С14 свидетелей, потерпевших и полицейских

Государственное бюро расследований обращается к очевидцам с просьбой направлять в Бюро фото- и видеоматериалы с места событий.

Следователи Государственного бюро расследований провели допросы свидетелей, потерпевших лиц и сотрудников полиции в рамках уголовного производства, открытого по факту избиения полицейскими активистов праворадикальной организации С14.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего вчера около 17:00 возле здания Подольского управления Национальной полиции в г. Киеве. В рамках уголовного производства проведены допросы свидетелей, 9 потерпевших лиц и 8 полицейских. Из Подольского управления Национальной полиции изъято и исследуется видео с камер наблюдения. Продолжаются другие неотложные следственные действия", - сообщили в Бюро.

Кроме того, Государственное бюро расследований с целью объективного установления всех обстоятельств уголовного производства обращается к очевидцам с просьбой присылать в адрес ГБР фото- и видеоматериалы с места событий.

Читайте такжеПолицейским, которые избивали лежащего и выкрикивали "Лежать, Бандера!", готовят подозрение - Луценко

Как сообщал УНИАН, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

После этого возле Подольского управления Национальной полиции в г. Киеве на ул. Хорива, 20 собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновения троих полицейских с травмами госпитализировали.

Позже адвокат задержанных Маси Найем сообщил, что были задержаны не менее 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Позже всех задержанных отпустили.

По факту избиения полицейскими активистов организации С14 открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).