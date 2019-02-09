Во Львове на взятке задержали чиновника миграционной службы

Злоумышленник обещал содействовать в получении иностранцем гражданства Украины.

Правоохранители задержали главного специалиста районного отдела Главного управления Государственной миграционной службы во Львовской области, который требовал 14 тыс. грн взятки.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от жителя одной из стран Южной Азии 14 тыс. грн.

За указанную сумму злоумышленник обещал содействовать в получении иностранцем гражданства Украины.

Читайте такжеНачальник одесского вокзала погорел на взятках

Правоохранители задержали чиновника во Львове у здания облуправления миграционной службы после получения всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее в Киеве задержали на взятке заместителя директора государственного предприятия.