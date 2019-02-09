Во Львове на взятке задержали чиновника миграционной службы
Правоохранители задержали главного специалиста районного отдела Главного управления Государственной миграционной службы во Львовской области, который требовал 14 тыс. грн взятки.
Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от жителя одной из стран Южной Азии 14 тыс. грн.
За указанную сумму злоумышленник обещал содействовать в получении иностранцем гражданства Украины.
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Правоохранители задержали чиновника во Львове у здания облуправления миграционной службы после получения всей суммы взятки.
Решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Ранее в Киеве задержали на взятке заместителя директора государственного предприятия.