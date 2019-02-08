В Киеве провели акцию в поддержку политзаключенных Балуха и Сущенко (фоторепортаж)

Также участники акции подписали поздравительные открытки для политзаключенных.

В Киеве возле Монумента Независимости несколько десятков человек, в том числе активистов и правозащитников, поздравляли с днем рождения украинских политзаключенных Владимира Балуха и Романа Сущенко.

Об этом сообщает Громадське.

Участники акции развернули плакаты с приветственными словами крымскому фермеру Владимиру Балуху и журналисту украинского издания «Укринформ» Роману Сущенко, которые находятся в российских и оккупационных тюрьмах.

«Пять лет - это цена поднятия украинского флага в Крыму для Балуха», - сказала председатель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

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Также участники акции подписали поздравительные открытки для политзаключенных.

«Я вспомнил, как познакомился с Владимиром. Он тогда говорил, что упадет в борьбе», — сказал заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Артем Чийгоз.

Ранее перед зданием Европейского парламента депутаты устроили акцию с требованием освободить всех украинских политзаключенных по случаю дня рождения Владимира Балуха и Романа Сущенко.

25 января подконтрольный оккупационной власти Керченский городской суд отказал Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

4 июня 2018 года суд в Москве признал виновным в «шпионаже» и приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского журналиста Романа Сущенко. Осужденный Сущенко в последнем слове не признал вины и просил освобождения.