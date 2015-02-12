Министру обороны на 50-летие подарили торт и картину с портретами Путина (фото)

Министру обороны Украины Степану Полтораку вчера исполнилось 50 лет, с чем его поздравили сотрудники министерства.

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