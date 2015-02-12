Министру обороны на 50-летие подарили торт и картину с портретами Путина (фото)
15:29, 12 февраля 2015Общество
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Министр обороны Украины Степан Полторак праздновал вчера день рождения.
@Sever_sky
Министру обороны Украины Степану Полтораку вчера исполнилось 50 лет, с чем его поздравили сотрудники министерства.
Читайте такжеВ Севастополе портрет Путина оставили без глаз (фото)В частности, министру презентовали торт, украшенный портретом российского президента и картину с Путиным.
@Sever_sky
@Sever_sky
@Sever_sky
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