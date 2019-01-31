В Черкасской области командира воинской части задержали на взятке
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке командира одной из воинских частей в Черкасской области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что подполковник ВСУ требовал от подчиненного двадцать пять тысяч гривен за неналожение иcкусственных дисциплинарных взысканий перед увольнением в запас с военной службы.
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Правоохранители задержали злоумышленника в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в рабочем кабинете во время получения первой части взятки в размере четыре тысячи гривен.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.
На данный момент продолжаются следственно-оперативные действия.
Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Краматорске задержали оперативного работника Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения Операции объединенных сил во время получения взятки в 2,5 тысячи долларов США.