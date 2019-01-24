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Опубликованы свежие фото Крымского моста

21:08, 24 января 2019
Общество
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На мосту оккупантов не видно авто / фото twitter.com/KrimRt

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Фотографии сооружения оккупантов опубликованы на странице блогера "RoksolanaToday&Крым" в Twitter. На снимках не видно ни одного авто, ожидаемого агрессором ажиотажа нет.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которая соединила российский Краснодарский край с Крымом.

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Теги: #фото#крымский мост