Опубликованы свежие фото Крымского моста
21:08, 24 января 2019Общество
964 3
На снимке не видно ажиотажа на Крымском мосту.
На мосту оккупантов не видно авто / фото twitter.com/KrimRt
Блогер из аннексированного полуострова показал свежие кадры незаконно построенного оккупантами Крымского моста.
Читайте такжеВ оккупантов возникла проблема из-за строительства Крымского моста
Фотографии сооружения оккупантов опубликованы на странице блогера "RoksolanaToday&Крым" в Twitter. На снимках не видно ни одного авто, ожидаемого агрессором ажиотажа нет.
Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которая соединила российский Краснодарский край с Крымом.
Великие страны строят мосты за 2654467890000000000000000 миллиардов не для того,что бы по ним шли караваны авто— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) January 24, 2019
Просто это красиво...
а шо не так? pic.twitter.com/HYQPS2ES7I
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter