Опубликованы свежие фото Крымского моста

На снимке не видно ажиотажа на Крымском мосту.

Блогер из аннексированного полуострова показал свежие кадры незаконно построенного оккупантами Крымского моста.

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Фотографии сооружения оккупантов опубликованы на странице блогера "RoksolanaToday&Крым" в Twitter. На снимках не видно ни одного авто, ожидаемого агрессором ажиотажа нет.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которая соединила российский Краснодарский край с Крымом.