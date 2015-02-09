Во Львовской области вручать повестки будут сотрудники ГАИ на блокпостах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил и.о. военного комиссара Львовского областного комиссариата Александр Тищенко.

«Если сегодня совместно с работниками ГАИ мы доработаем общий алгоритм действий, то уже завтра, во вторник, наши специалисты приступят к исполнению своих обязанностей», - подчеркнул Тищенко.

По его словам, представители военных комиссариатов будут работать совместно с ГАИ не только на блокпостах при въезде во Львов, а и на автодорогах Львовской области.

Он также отметил, что в настоящее время во Львовской области около 2 тысяч человек уклоняются от мобилизации.

Как уточнили УНИАН во Львовском областном военном комиссариате, повестки будут вручаться водителям транспортных средств, а пассажирам автомобилей повестки могут вручаться для уточнения учетных данных „только при наличии у них документов и если они подпадают под возрастную категорию тех, кто может быть мобилизован”.

В облкомиссариате также отметили, что за прошедшие выходные дни представителями военкоматов вместе с ГАИ были вручены 50 повесток, что военные считают „эффективным мероприятием”.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области с 7 февраля представители военных комиссариатов совместно с сотрудниками ГАИ и бойцами батальона особого назначения «Львов», дежурили на блокпостах, установленных на въезде в город Львов и выписывали водителям повестки в военкомат.

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Об этом УНИАН сообщил руководитель отдела связей с общественностью Львовского областного военного комиссариата Роман Поронюк. По его словам, 9 февраля, с 12.00, "ГАИ Львова приостановила сотрудничество с работниками военкоматов по вручению повесток”.

По его словам, прибегнуть к такому способу оповещения лиц, подлежащих мобилизации, работники военкоматов были вынуждены „из-за больших списков уклонистов от мобилизации”.

В свою очередь пресс-секретарь управления ГАИ во Львовской области Галина Лемишко подтвердила, что на 11 блокпостах на въезде в город Львов „в минувшие выходные находились представители военных комиссариатов”, однако подчеркнула, что „сотрудники ГАИ в процесс вручения повесток не вмешивались. Это была исключительно компетенция представителей военкоматов”.

Одновременно этими выходными на странице «Варта1» в Facebook появилась информация о том, что на въездах во Львов вместе с представителями ГАИ и бойцами батальона «Львов» находятся представители военкоматов, которые выписывают повестки водителям. Пользователи писали, что повестки вручают не только тем, кто уклоняется, а и тем, к кому еще не приходили с повестками.