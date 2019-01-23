Попрошайки остаются: журналисты проверили обещание полиции навести порядок на вокзале в Киеве (видео)

Дежурную часть для стражей порядка внутри вокзала до сих пор не открыли.

Начиная с 20 января работники сервисной службы Национальной полиции должны были начать слежение за соблюдением общественного порядка, а бойцы подразделения патрульной полиции по охране общественного порядка проводить круглосуточное дежурство на центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Журналисты проверили, или правоохранители сдержали свое слово.

Об этом говорится в сюжете на "2+2".

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«За два дня нашего дежурства на главной станции столицы мы так и не увидели (бойцов подразделения охраны общественного порядка, - ред.). Более того, сами полицейские не знают, кто это такие», - говорится в сюжете.

20 января в Нацполиции сообщили, что для стражей порядка внутри вокзала даже создали очередную часть, но, как выяснилось, ее еще не довели до ума.

«Зато нищие, бандюжки и бездомные продолжают бродить по вокзалу на полную», - подытожили журналисты.

Как сообщал УНИАН, сервисная служба Нацполиции будет располагаться в нескольких помещениях, кроме этого на вокзале установлены камеры видеонаблюдения с элементами интеллектуальной видеоаналитики.

В «Укрзализныце» напомнили, что в результате ликвидации в 2015 году транспортной полиции, которая отвечала за правопорядок на вокзалах и в поездах, функционирование дежурной части, которая находилась на территории Центрального вокзала в Киеве, было прекращено. Это сказалось на оперативности реагирования полиции на случаи правонарушений на территории вокзала и в поездах.