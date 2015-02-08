Геращенко: милиция в Мариуполе задержит каждого участника митинга против мобилизации

В Мариуполе милиция задержит всех, кто придет в воскресенье на митинг против мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Завтра в Мариуполе призывают на митинг против мобилизации... Могу всех успокоить. Ситуация под полным контролем МВД и СБУ. Каждый, кто завтра прийдет на митинг против мобилизации, будет задержан на несколько часов для выяснения личности и после снятия отпечатков пальцев и фотографирования пока отпущен", - написал он в субботу.

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