Геращенко: милиция в Мариуполе задержит каждого участника митинга против мобилизации
Ситуация в Мариуполе находится под полным контролем МВД и СБУ, сообщил народный депутат.
В Мариуполе милиция задержит всех, кто придет в воскресенье на митинг против мобилизации.
Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
"Завтра в Мариуполе призывают на митинг против мобилизации... Могу всех успокоить. Ситуация под полным контролем МВД и СБУ. Каждый, кто завтра прийдет на митинг против мобилизации, будет задержан на несколько часов для выяснения личности и после снятия отпечатков пальцев и фотографирования пока отпущен", - написал он в субботу.
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