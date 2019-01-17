Безопасное Крещение 2019: советы для купания в проруби (видео)
Среди множества традиций, связанных с этим днем, особенно известное - погружение в воду. По верованиям, в этот день вода в водоемах имеет чудодейственную силу и способна исцелять.
Правила крещенского купания
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Погружайтесь в специально отведенных для этого местах;
Купайтесь в присутствии медиков и спасателей;
Перед купанием разогрейте тело;
Находитесь в воде не более 10 секунд;
Не употребляйте алкоголь перед купанием;
Не прыгайте и не ныряйте резко в воду;
Не допускайте детей без присмотра взрослых.
Медики считают, что купание в проруби категорически противопоказано людям, которые имеют хронические заболевания, а также заболевания почек, сахарный диабет, нарушения щитовидной железы и тем, кто имеет болезни сердца и нервной системы. Пожилые и беременные тоже входят в группу риска.