Украина получит от США 16,4 млн долларов гуманитарной помощи

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Предусматривается, что дополнительная гуманитарная помощь будет предназначаться пострадавшим в ходе боев на Донбассе, в частности, вынужденным переселенцам, сказал Керри.

Читайте такжеГосдепартамент США настаивает на освобождении Савченко

Как сообщал УНИАН, сегодня в 13.00 президент Украины Петр Порошенко проведет в Киеве встречу с Керри. Также Керри планирует встретиться с премьер-министром Арсением Яценюком и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Напомним, ранее Государственный департамент США включил четыре российских юрлица в санкционный список, предусмотренный «Актом о нераспространении в Иран, Северную Корею и Сирию».