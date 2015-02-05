Украина получит от США 16,4 млн долларов гуманитарной помощи
12:54, 05 февраля 2015Общество
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Госсекретарь Джон Керри во время визита в Киев заявил, что США предоставят Украине дополнительно 16,4 миллиона долларов в рамках гуманитарной помощи.
Порошенко проведет в Киеве встречу с Керри / zr.ru
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Предусматривается, что дополнительная гуманитарная помощь будет предназначаться пострадавшим в ходе боев на Донбассе, в частности, вынужденным переселенцам, сказал Керри.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в 13.00 президент Украины Петр Порошенко проведет в Киеве встречу с Керри. Также Керри планирует встретиться с премьер-министром Арсением Яценюком и министром иностранных дел Павлом Климкиным.
Напомним, ранее Государственный департамент США включил четыре российских юрлица в санкционный список, предусмотренный «Актом о нераспространении в Иран, Северную Корею и Сирию».
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