Психолог рассказал, как поместная церковь повлияет на психическое здоровье украинцев

По его словам, самостоятельная поместная церковь является элементом государственного устройства и центром духовного влияния на душевное состояние граждан.

Психическое здоровье украинцев в значительной мере зависит от наличия самостоятельной православной церкви.

Об этом пишет в своем блоге на «Украинской правде» психоаналитик, кандидат психологических наук Спартак Суббота.

По его словам, самостоятельная поместная церковь является элементом государственного устройства и центром духовного влияния на душевное состояние граждан.

«Цель любой религии - влияние на душевное состояние и использования его для владения общественным мнением. Религиозные эпохи, которые моментально изменяли народы, отошли в прошлое, но память о том, как эти народы совершали невероятные превращения, не дают покоя современным политикам», - утверждает эксперт.

По мнению Субботы, события последних пяти лет порождали в украинцах внутренний хаос и создавали сильную психологическую проблему дефицита ощущения принадлежности к социальным группам и украинскому обществу в целом.

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«Недавние социологические исследования компании "Seetarget" обнаружили постепенное возрастание самоосознанности и формирования позиции: "Я – украинец", "Мы – украинцы". Особенно положительно на украинское общество в этом плане может повлиять создание поместной православной церкви», - уверен психоаналитик.

Он приводит пример предоставления патриархом Костянтинопольским томоса об автокефалии Православной церкви Чешских земель и Словакии.

Через год после этого события социологический опрос представителей религиозного сословия этих государств показал рост осознания национальной идентичности.

«Примеры создания других поместных церквей за последние годы дают нам надежду на завершение формирования украинской политической нации. То есть, создание единой украинской поместной церкви породит механизм влияния на все социальные группы без исключения. А следовательно каждый будет чувствовать себя принадлежащим к большому сообществу, что называется украинским народом», - резюмирует эксперт.