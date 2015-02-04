Кабмин передал спасателям два бронированных авто для эвакуации жителей зоны АТО (фото)
16:21, 04 февраля 2015Общество
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Кабинет министров Украины принял решение передать Государственной службе по чрезвычайным ситуациям два бронированных автомобиля для эвакуации мирных жителей из зоны проведения антитеррористической операции, где ведутся особо ожесточенные военные действия.
Кабмин передал ГСЧС два броневика для эвакуации мирных жителей из зоны АТО / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, участие в церемонии передачи автомобилей принял премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
По его словам, броневики будут использоваться в первую очередь для эвакуации жителей из Дебальцево.
«Мы эвакуировали в общей сложности из Дебальцево уже 2 500 человек, из них 680 детей. Однако террористы обстреливают автобусы, поэтому мы приняли решение срочно передать бронированные автомобили», - сказал Яценюк.
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По его словам, один такой автомобиль может вывезти из зоны боевых действий около 30 человек за 1 рейс.
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