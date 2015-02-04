Кабмин передал спасателям два бронированных авто для эвакуации жителей зоны АТО (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, участие в церемонии передачи автомобилей принял премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По его словам, броневики будут использоваться в первую очередь для эвакуации жителей из Дебальцево.

«Мы эвакуировали в общей сложности из Дебальцево уже 2 500 человек, из них 680 детей. Однако террористы обстреливают автобусы, поэтому мы приняли решение срочно передать бронированные автомобили», - сказал Яценюк.

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По его словам, один такой автомобиль может вывезти из зоны боевых действий около 30 человек за 1 рейс.