Стало известно, глава какой райадминистрации попался на взятке в 21 тысячу гривень

Чиновник требовал от своего подчиненного деньги за несоздание препятствий в служебной деятельности и начислении денежной премии.

Сотрудники Службы безопасности Украины во Львовской области 4 января задержали на взятке главу одной из районных государственных администраций региона. Им оказался председатель Сокальской районной государственной администрации Роман Токай.

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Об этом сообщили в пресс-центре управления СБУ во Львовской области. «Чиновник требовал от своего подчиненного 21 тысячу гривен за несоздание препятствий в служебной деятельности и начислении денежной премии. Оперативники спецслужбы задержали чиновника в собственном служебном кабинете после получения всей суммы неправомерной выгоды», - отмечается в сообщении.

Операция по задержанию взяточника проводилась совместно со следователями Нацполиции и под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Во Львовской ОГА прокомментировали информацию о задержании председателя РГА на взятке.

«По информации правоохранительных структур, по признакам уголовного преступления задокументированы противоправные действия председателя Сокальской районной государственной администрации Романа Токая. Львовская ОГА поддерживает действия правоохранительных органов, ведь преступник должен отвечать за содеянное, независимо от занимаемой должности. Очистка властных структур от работников, которые злоупотребляют служебным положением, будут продолжаться и в дальнейшем, независимо от того, будет ли это мэр или глава райгосадминистрации», - говорится в сообщении пресс-службы Львовской ОГА.

Во Львовской ОГА также отметили, что «Кабинет министров согласовал освобождение от занимаемой должности председателя Сокальской районной администрации Романа Токая с 22 декабря».