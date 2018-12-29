Епифаний рассказал, почему ПЦУ не получила патриаршего статуса

Он также добавил, что митрополичий статус ни в чем не ограничит ПЦУ, ведь она становится автокефальной поместной православной церковью и получает место в диптихе почетных.

Митрополит Киевский Епифаний уверен, что предоставление Православной церкви Украины патриаршего статуса произойдет после полного ее становления.

Митрополит считает, что пока это вопрос времени, ведь церковь проходит процесс создания. Об этом 29 декабря сообщил в эфире канала "Прямой".

"Конечно, на первом этапе становления нашей православной церкви мы будем иметь митрополичий статус. Это тоже как определенное условие, через которое прошли все остальные православные церкви. Почти ни одна из поместных церквей сразу не получила патриаршего статуса. Это сейчас, возможно не актуально, но впоследствии, когда мы станем большим сильным единственной церковью в Украине, то это станет вопрос времени. А сейчас мы должны пройти этот этап становления и признания нашего автокефального статуса другими поместными православными церквами", - сказал Епифаний.

Он также добавил, что митрополичий статус ни в чем не ограничит ПЦУ, ведь она становится автокефальной поместной православной церковью и получает место в диптихе почетных.

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Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором представители трех православных церквей Украины приняли решение о создании Поместной церкви и был избран ее предстоятелем митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Накануне Собора Украинская православная церковь Московского патриархата приняла решение не участвовать в нем, однако по меньшей мере двое иерархов УПЦ МП таки были на Соборе.

Новосозданная церковь канонически признана Вселенским патриархатом и получила название "Православная церковь Украины", а ее предстоятель носит титул "митрополит Киевский". Теперь новоизбранный митрополит Киевский поедет в Стамбул 6 января для получения Томоса из рук Вселенского патриарха.