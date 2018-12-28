Двери единой поместной Православной церкви Украины открыты для всех - Епифаний

Предстоятель ПЦУ обратился к прихожанам с призывом отвергать призывы к разжиганию розни.

Предстоятель единой Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что двери единой поместной Православной церкви Украины открыты для всех.

Об этом говорится в Рождественском послании, размещенном на его странице в Facebook.

Он напомнил, что 15 декабря 2018 года в Софии Киевской состоялся Объединительный собор, положивший основу для восстановления единства украинского православия.

«Двери нашей единой поместной Православной церкви Украины открыты для всех, кто желает вместе в ней служить Богу и ее народу. Впереди много совместной работы для укрепления этого единства. В первую очередь должны и далее возносить молитвы за Церковь, за преодоление вражды и за приумножение любви», - отметил он.

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Предстоятель Православной церкви Украины призвал отказаться от прошлых противостояния, отчуждения и вражды, «ибо только через прощение друг друга мы можем действительно утвердить единую поместную автокефальную Украинскую православную церковь». «Бдим: призывы к разжиганию розни или к насилию отвергаем, а то, что служит любви и миру, - будем принимать», - добавил он.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.