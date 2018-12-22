В Одессе под землей обнаружили емкость с двумя человеческими скелетами

Останки людей найдены возле частного жилого дома во время проведения земляных работ.

В Суворовском районе Одессы под землей обнаружили емкость с двумя человеческими скелетами.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, останки людей найдены накануне на улице Песочной, возле частного жилого дома, во время проведения земляных работ.

Как отметили в полиции, человеческие скелеты были в металлической емкости, закопанной на глубине порядка двух метров.

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«Со слов владельцев дома, эту своего рода цистерну они хранили для солярки, но забыли о ней, и много лет ею не пользовались», - сообщили в главке.

По предварительным данным, видимых следов насильственной смерти (переломов и тому подобное) эксперты не обнаружили. В настоящее время пол погибших установить не удалось – тела пролежали под землей, как предполагается, 15-20 лет.

Скелеты направлены на экспертизу. По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, с предварительной пометкой «несчастный случай».

Как отметили в главке, дальнейшее процессуальное решение будет принято после получения результатов экспертизы. Также сейчас принимаются меры по установлению личностей погибших, проводятся соответствующие неотложные мероприятия.