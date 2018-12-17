Днепровскому музыкально-драматическому театру имени Шевченко присвоен статус национального
21:00, 17 декабря 2018Общество
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Соответствующий указ президент страны подписал под №428/2018.
Днепровский музыкально-драматический театр им. Шевченко стал национальным \ ru.wikipedia.org
Президент Петр Порошенко предоставил Днепровскому академическому украинскому музыкально-драматическому театру им. Т. Шевченко статус национального.
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Об этом говорится в указе №428/2018 главы государства, размещенном на его официальном сайте.
«Учитывая весомый вклад Днепровского академического украинского музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко в развитие и популяризацию национального театрального искусства, постановляю: предоставить статус национального и в дальнейшем именовать его - Днепровский национальный академический украинский музыкально-драматический театр им. Т. Шевченко», - отмечается в документе.
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