Подопечная скандальной Лорак спела на российском шоу хит группы Kazka (видео)

Девушке также удалось на пристойном уровне выучить текст украинского поп-шлягера.

Шлягер "Плакала" украинского поп-коллектива KAZKA прозвучал в эфире российского телевидения – в местной версии нидерландского талант-шоу "Голос".

На стадии "нокаутов" песню исполнила участница Ольга Шитова. Любопытно, что она входила в команду "звездного тренера" Ани Лорак – украинской поп-певицы, известной в последние годы постоянными гастролями по России.

Причем Шитовой удалось на хорошем уровне справиться с украинским текстом шлягера "Плакала" − с чем у российских поп-певцов всегда возникают проблемы. К слову, в следующий этап российской версии шоу "Голос" певице пройти не удалось.