Бросить под открытым небом или попробовать продать за копейки: журналисты рассказали о нелегком выборе владельцев "евроблях" (видео)

Украинцы, которые не нашли денег на растаможивание авто на европейских номерах - сотнями вывозят их в Польшу, Словакию и Румынию.

"Евробляхи" возвращаются туда, откуда к нам приехали.

Об этом рассказывается в сюжете программы "Гроши".

Украинцы, которые не нашли денег на растаможивание авто на европейских номерах - сотнями вывозят их в Польшу, Словакию и Румынию. И бросают машины, за которые были готовы глотки всем перегрызть, под открытым небом.

Исправные машины стоят просто на улицах и журналисты решили рассказать, где найти практически бесплатную машину.

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Владельцы "евроблях" бросают машины в тех случаях, когда их даже нельзя сдать на утилизацию, потому что их нужно перед этим снять с регистрации, а для этого в свою очередь нужен владелец авто. В противном случае авто никто не примет. Заработать на этом можно всего от 100 до 500 долларов.

Сейчас интернет пестрит объявлениями с предложениями купить "евробляху": можно отыскать авто за 150-300 долларов. И количество таких объявлений становится все больше.

Некоторые с "евробляхеров" не сдаются и нашли новую лазейку. Они массово становятся на временный консульский учет в консульствах Украины за рубежом, чтобы таким образом без уплаты залога пересекать границу. Правда, это могут сделать лишь те, кто имеет годовую визу или право на проживание в этой стране.