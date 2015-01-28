Из-за обстрелов пункт выдачи пропусков в зону АТО переведен из Дебальцево в Артемовск

15:43, 28 января 2015
Общество
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Пункт выдачи пропусков в зону АТО из Дебальцево передислоцирован в Артемовск в связи с участившимися обстрелами. 

Пункт выдачи пропусков переведен в Артемосвк / Фото УНИАН

Об этом сообщает на своей странице в соцсети сообщество "Свободный Донбасс" со ссылкой на пресс-службу Артемовского городского управления МВД.

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"В связи с массированными обстрелами Дебальцево, которые привели к отсутствию электроснабжения, координационная группа сектора "С" по выдаче пропусков передислоцирована из Дебальцевского горотдела милиции в город Артемовск (ул. Советская, 60)", - говорится в сообщении.

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