В военном городке Запорожья снесли памятник Ленину (фото)
12:30, 28 января 2015Общество
2525 0
В Шевченковском районе Запорожья на территории военного городка вчера вечером снесли памятник Ленину.
В Запорожье снесли памятник Ленину / соцсети
Об этом на своей странице в соцсети сообщила "Самооборона Майдана Запорожья". "Разведка Самообороны Майдана подтвердила полученную информацию о сносе постамента Ленина на территории военного городка в Шевченковском районе Запорожья. Вероятно памятник повалили с помощью троса", - отмечается в сообщении.
Неизвестные сделали это вчера вечером / соцсети
Как сообщал УНИАН, сегодня утром в центре Бердянска на Приморской площади неизвестные в камуфляже снесли памятник Ленину.
При падении памятник разбился / соцсети
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter