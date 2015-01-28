В военном городке Запорожья снесли памятник Ленину (фото)

Об этом на своей странице в соцсети сообщила "Самооборона Майдана Запорожья". "Разведка Самообороны Майдана подтвердила полученную информацию о сносе постамента Ленина на территории военного городка в Шевченковском районе Запорожья. Вероятно памятник повалили с помощью троса", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в центре Бердянска на Приморской площади неизвестные в камуфляже снесли памятник Ленину.