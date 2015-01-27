Число пострадавших при обстреле Мариуполя возросло до 117 человек (видео)

На сегодня оно составляет уже 117 человек, сообщает ТСН.

Медики объясняют: те, кто изначально не обращался в медицинские учреждения, сейчас оправляются от шока и идут к врачам за помощью. В тяжелом состоянии остается десять человек, еще двух детей должны доставить в Киев для оказания специализированной помощи.

"Завтра перевозим детей. Сейчас как раз мы согласовываем перевод детей в Киев. Со всеми остальными мы как-нибудь сами справимся, нормально", - говорит начальник управления здравоохранения Мариупольского городского совета Ольга Голубченко.

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Сегодня же на сессии Мариупольского городского совета рассмотрели вопрос материальной помощи пострадавшим. Сессия приняла решение выделить семьям погибших помощь в размере 20 тысяч гривен, раненым - три тысячи гривен. Всего из резервного фонда на компенсации пострадавшим планируют выделить более миллиона гривен.

Кроме того, городская власть выделила места для захоронений и взяла на себя все расходы по организации похорон жертв, погибших под обстрелами.

Как сообщал УНИАН, 24 января боевики обстреляли восточные жилые кварталы Мариуполя. Погибли 30 человек.