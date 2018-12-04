Порошенко проводит встречу с семьями захваченных Россией в плен моряков (видео)
Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с семьями захваченных Россией в плен моряков.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.
"Президент проводит встречу с семьями наших моряков, которых захватила в плен Россия", - отметил он.
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Как известно, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.
При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.
Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".