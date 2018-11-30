Всемирный день домашних животных: забавные видео домашних любимцев (видео)

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных (World Pets Day).

Он посвящен всем домашним животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за «братьев наших меньших».

В 52% украинцев есть домашние животные. Чаще всего заводят собак и кошек.

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Однако среди домашних питомцев встречаются и ежи, совы, свиньи и другие необычные животные.

В разных странах в этот день проводят различные мероприятия. Кто-то проводит пикеты в защиту животных от жестокого обращения, кто-то устраивает флешмобы призывая создать приют или клинику, где-то просто устраивают выставки кошек и собак.

Мало кто знает, но в сети Instagram есть куча популярных страниц домашних любимцев, которые получают десятки тысяч лайков благодаря своим владельцам, которые постоянно фотографируют животных и ведут их страницы.

В этот день хозяева позволяют своим питомцам лазить по столу, грызть тапки, дольше гулять на улице и прочее. Кто-то покупает разные вкусности своему любимцу и уделяет максимум внимания.