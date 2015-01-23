Для пересечения границы справка из военкомата не нужна - пограничники

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В ведомстве подчеркнули, что распространяемая в СМИ информация о необходимости таких справок не соответствует действительности.

«Согласно действующему законодательству, во время пересечения государственной границы предъявление таких справок не предусмотрено», - сообщили пограничники.

В погранслужбе уточнили, что документами, дающими право на выезд из Украины и въезд в Украину являются загранпаспорт, проездной документ ребенка, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности моряка.

Читайте такжеНа Полтавщине в четвертую волну планируют мобилизовать 2,5 тысячи человекВо время проверки документов во время выезда из Украины также выясняется наличие или отсутствие оснований для временного ограничения гражданина в праве выезда за границу, добавили в ведомстве.

20 января в Украине началась очередная волна мобилизации, которая продлится 90 дней.