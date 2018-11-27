Рождественский пост 2018: когда начинается и в чем заключается его ценность (видео)
Период поста - это время, когда особую ценность имеют добрые дела. Пост подразумевает не только ограничения в еде, но и духовное очищение. В это время главное не ссориться с родными и близкими, избавить себя от греховных мыслей и страстей.
Также церковь не рекомендует отмечать какие-либо знаменательные даты во время Рождественского поста.
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Строго запрещается употреблять мясо, молочные продукты, яйца, алкоголь, кроме вина в отдельные дни. Рекомендуется есть хлеб, орехи, сырые или квашеные овощи, фрукты и сухофрукты, мед.
Самым строгим является последний день поста - 6 января. До восхода первой вечерней заре следует совсем воздержаться от еды, а потом кушать только постные блюда.
С 7 января уже можно начинать есть мясные и молочные продукты.