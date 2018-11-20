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"Евробляхеры" привезли под Раду сгоревший Range Rover (фото)

10:31, 20 ноября 2018
Общество
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"Евробляхеры" привезли под ВР сгоревший Range Rover Ярошевича / фото Александр Калинчук / Информатор

Участники акции простеста владельцев авто на иностранных номерах привезли под здание Верховной Рады сгоревший Range Rover лидера "Авто Евро Силы" Олега Ярошевича.

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Как сообщает "Информатор", автомобиль, по словам активистов, их символ акции протеста и напоминание властям о гражданских требованиях, которые, по их словам, были проигнорированы 8 ноября на заседании ВР во время принятия законопроектов №8487 и №8488. Со сгоревшим автомобилем все фотографируются, снимают видео и гордо заявляют, что это их "памятник", их "символ борьбы".

фото Александр Калинчук / Информатор

Как сообщал УНИАН, 8 ноября после принятия Верховной Радой закона о снижении стоимости растаможки авто на еврономерах Ярошевич сжег свой Range Rover в знак протеста. По его словам, цены на растаможку, предусмотреные новым законом, остаются слишком высокими для владельцев "евроблях".

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Теги: #Верховная Рада#евробляхи#протесты евробляхеров