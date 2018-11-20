"Евробляхеры" привезли под Раду сгоревший Range Rover (фото)

Со сгоревшим автомобилем протестующие фотографируются, снимают видео и гордо заявляют, что это их "памятник", их "символ борьбы".

Участники акции простеста владельцев авто на иностранных номерах привезли под здание Верховной Рады сгоревший Range Rover лидера "Авто Евро Силы" Олега Ярошевича.

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Как сообщает "Информатор", автомобиль, по словам активистов, их символ акции протеста и напоминание властям о гражданских требованиях, которые, по их словам, были проигнорированы 8 ноября на заседании ВР во время принятия законопроектов №8487 и №8488. Со сгоревшим автомобилем все фотографируются, снимают видео и гордо заявляют, что это их "памятник", их "символ борьбы".

Как сообщал УНИАН, 8 ноября после принятия Верховной Радой закона о снижении стоимости растаможки авто на еврономерах Ярошевич сжег свой Range Rover в знак протеста. По его словам, цены на растаможку, предусмотреные новым законом, остаются слишком высокими для владельцев "евроблях".